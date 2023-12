Consiglio comunale si riunisce prima di Natale per approvare il bilancio di previsione

Giovedì 21 dicembre, alle ore 21.00, il consiglio comunale di Domodossola si riunisce nella sala storica del Palazzo municipale per discutere il seguente ordine del giorno.

Innanzitutto, il sindaco Lucio Pizzi e il consiglio comunale discuteranno l’approvazione del bilancio di previsione 2024 e del Piano programma bilancio pluriennale 2024-2025-2026 dell'Azienda Speciale Pluriservizi Farmacia Comunale.

In seguito, l’ordine del giorno comprende l’approvazione delle aliquote per l’anno 2024 dell’Imposta Municipale Propria (Imu) e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2025-2026, così come del bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026.

Si discuterà, poi, della razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, c. 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e della ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Art. 30 D. Lgs. 201/2022.

A seguire, l’ordine del giorno prevede una proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale 02 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 c. 4 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. – Adozionee la discussione del regolamento comunale per la gestione del Centro di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Si parlerà poi della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i. per l’individuazione delle aree non metanizzate del Comune di Domodossola e dell’acquisizione del terreno costituente strada privata - Via Palermo - CT Fg. 9 mapp. 834. Infine, un’nterpellanza del gruppo consiliare "Partito Democratico" in ordine al malfunzionamento dei servizi igienici pubblici comunali di Piazza Repubblica dell’Ossola.