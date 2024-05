Con l'Agenzia delle Entrate un seminario per illustrare le novità del 730 semplificato

L’Agenzia delle Entrate del Piemonte organizza un webinar sulla precompilata 2024 per illustrare ai cittadini le novità di quest’anno, tra cui il 730 semplificato, e come procedere fino all’invio. L’incontro online si terrà martedì 28 maggio, dalle 15.30 alle 17.30.

Nel corso del webinar gli esperti della Sezione di Assistenza Multicanale di Torino simuleranno la compilazione di un 730 e forniranno chiarimenti ai partecipanti. Chi si iscriverà all’evento avrà, inoltre, la possibilità di inviare in anticipo il proprio quesito ai funzionari dell’Agenzia: le risposte ai dubbi di interesse generale saranno fornite direttamente durante l’incontro.

Le istruzioni per iscriversi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure alla pagina dell’evento sulla piattaforma Eventbrite. Una volta registrati, l’Agenzia invierà via e-mail le istruzioni per inviare il proprio quesito. Il giorno dell’evento, sempre tramite e-mail, gli iscritti riceveranno il link per seguire l’incontro in diretta streaming dal proprio computer o smartphone.