Cosa prevedono per noi le stelle

ARIETE: Calatevi nei panni altrui e non incavolatevi cercando un accomodamento che possa andar bene sia per voi che per le persone coinvolte nelle vostre faccende. State incedendo verso un 2024 significativo dove iniziare, già sin d’ora, a programmare ciò che volete nei prossimi mesi effettuare. Fatevi vivi con un’amica che a voi tiene tanto e limitate cibi pesanti perché dopo le recenti scorpacciate la dieta è importante. Nella calza della Befana invece tante novità troverete!

TORO: Apparirete solerti, perfezionisti ma altrettanto insofferenti verso personcine sfuggenti a cui parlare chiaramente affinché non fraintendano le vostre intenzioni e la vostra disponibilità.… Vi caverete un pallino, concluderete un affare, amplierete il raggio d’azione, una persona vi spalleggerà e un buffo accadimento, nel weekend, vi sbalordirà. Circuite la fortuna mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 4 o al 44. Epifania all’insegna dell’imprevedibilità.

GEMELLI: Con Saturno avverso aspettatevi di tutto: dall’incognita dell’ultimo minuto, alle stravaganze altrui, dal disturbo da curare, all’opportunità da acchiappare, dal regalino inaspettato ad un cruccio non ancora superato però, nel compenso, risolverete un problemino e programmerete qualcosina di stuzzichino. Una spesa obbligatoria si altererà ad un’entrata inusitata. Il dì della Befana appendete all’uscio un calzerotto, fatevi un regalino e, a chi ha l’influenza, non state vicino.

CANCRO: L’intuito e la temerarietà vi aiuteranno a superare qualsiasi prova anche se gli astri, sonnacchiosi e indisponenti, ci metteranno lo zampino favorendo intoppi quotidiani, richieste strampalate, titubanze dinanzi ad una decisione e una minuta indisposizione, il tutto alternato a delle gioie inaspettate, dei corrucci per un conoscente e un messaggio stordente. Epifania da trascorrere senza troppe baldorie specie se nelle feste avete esagerato. Sabato fermentato.

LEONE: Se di problematiche ne avete le scatole piene sappiate che con gennaio recupererete pian pianino la voglia di fare, agire, amare e confidare in un anno singolare. I prossimi giorni scorreranno freneticamente, qualcheduno vi farà arrabbiare, altri invece vi aiuteranno a dimezzare un tormentone. Con il partner vi sarà uno spizzico di tensione, da un figlio arriverà un’emozione e per l’Epifania organizzate qualcosina di frizzante al fine di chiudere le feste in maniera divertente.

VERGINE: Gennaio: mese di variazioni, progetti da instradare e paure da accantonare… Se reduci da un’amarezza o dall’altrui comportamento sappiate che presto la musica cambierà e avrete le idee più chiare su come impostare l’avvenire. Qualcheduno un viaggetto effettuerà, altri si appresteranno a riprendere storditamente l’attività, altri ancora trascorreranno una effervescente serata. Un fastidio lambirà gli appartenenti al II decano ma la Befana, a tutti, una sorpresa o un dono porterà!

BILANCIA: Brilla tutta per voi questa Luna che il 4 gennaio forma il primo quarto nella vostra costellazione: approfittate del suo influsso al fine di sistemare ciò che nel 2023 avevate lasciato in sospeso, far riposare sia il corpo che la mente, selezionare le conoscenze, valorizzare gli affetti più veri e incamminarvi verso un 2024 veramente stupefacente! Gli ottobrini riceveranno un invito aggradante mentre la Befana, insieme ad un omaggio, vi porterà un significativo messaggio.

SCORPIONE: Quante metamorfosi spuntano dalla cortina dell’ignoto con l’intento di sorprendervi, allettarvi e permettere all’ ironico fato di far girare la ruota dal verso giusto… L’essenziale sarà sistemare questioni in sospeso, soprassedere sull’ignoranza o strafottenza altrui, accendere la fiammella dell’ottimismo e partire verso orizzonti carichi di lusinghiere promesse. La Befana, insieme ad un pensierino, vi porterà qualcosina di veramente stuzzichino!

SAGITTARIO: Morto un anno ne nasce un altro a far sperare che qualcosa possa migliorare anche se l’inizio del corrente sembra non voler elargire le proprie grazie inducendovi a temere che qualcosa vada storto…Ma non abbacchiatevi perché in men che non si dica il sole invernale, accompagnato dalle maliose stelline, porterà tante cose carine a patto di lottare per la concretizzazione di un ideale. Alla Befana chiedete di portarvi quella serenità che ultimamente difetta. Raffreddori in vista.

CAPRICORNO: Appendete la calzetta al camino dei desideri perché la Befana la riempirà di sogni da accarezzare fino alla primavera quando, sulle ali di qualche miglioramento, inizieranno a materializzarsi… Uno spilucco di tensione si insinuerà in un rapporto interindividuale: soprassedete e passerà… Se ultimamente vi siete rimpinzati tenetevi nel mangiare prima di trovarvi a bisticciare col colesterolo o sentirvi gonfi e pesanti.… Epifania e compleanno da trascorrere in allegra compagnia.

ACQUARIO: Se vi lasciate alle spalle un 2023 birbante sappiate che vi attende al varco un 2024 interessante specie per quanto concerne le valute e i sentimenti… Smaltiti i bagordi delle trascorse festività apprestatevi ad una fase variegata, sia sotto il profilo materiale che sentimentale, compreso un buffo accadimento o una missiva da stordimento, delle new rincuoranti e un Epifania allegrotta e nuovamente mangereccia. New da figlioli, amici o parenti. Domenica movimentata.

PESCI: Siate ottimisti in quanto nel sacco della Befana, tra speranze e dolcetti, rinverrete il bel sestile di Giove inducente ad affrontare il 2024 in maniera insolita, innovativa, con tante speranze nel cassetto e l’opportunità di poterne realizzare almeno un paio… Rammentate di porgere ad un amica speciale un augurio peculiare nonché di conservare o indossare una strenna ricevuta in occasione del Natale… Rivedrete altresì un soggetto caro. Fattibili dei Ritrovi gaudenti e doloretti vaganti.

E che, con l’aiuto delle stelle, l’Epifania tutte le rogne se le porti via…