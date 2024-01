A Devero le nuove bandierine gialle per le "aree di tranquillità"

Nel mese di dicembre, guardiaparco, tecnici, e i maestri di sci della Scuola Sci Alpe Devero hanno posato un buon numero di bandierine gialle a delimitazione delle "Aree di tranquillità a maggior tutela" individuate nell'area Monte Cazzola - Misanco. Aree Protette dell’Ossola e Coop Devero 2.0 hanno infatti stipulato un accordo per invidiare tali aree, che saranno interdette all’accesso di sciatori, ciaspolatori ed escursionisti: un passaggio importante per un approccio di tutela e di fruizione condiviso e per la tranquillità delle specie che svernano in loco. Restano invece disposizione degli sportivi tutte le altre aree.

I professionisti sono anche al lavoro per la posa di nuovi pannelli informativi da porre lungo le piste, realizzati in collaborazione con Vivi Devero.