I bambini delle Milani tornano ai fornelli con il progetto "Piccoli cuochi crescono"

Riparte “Piccoli cuochi crescono”, il progetto promosso da Slow Food in collaborazione con la scuola primaria Milani di Domodossola. Gli alunni delle classi quinte saranno dunque protagonisti di alcune lezioni di cucina, che si terranno nella sede della Condotta in via Montegrappa. Le lezioni sono in programma per lunedì 22, mercoledì 24, lunedì 29 e mercoledì 31 gennaio, con due incontri per ogni classe. Nelle prima lezione i bambini cucineranno primi e secondi piatti, mentre la seconda sarà dedicata a dolci e biscotti.