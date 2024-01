Via alle iscrizioni online per le scuole primarie e secondarie

Il 18 gennaio è una data molto importante per le famiglie con bambini e ragazzi in età scolare: si aprono infatti le iscrizioni online per le classi prime delle scuole primaria e secondaria di I e II grado. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate a partire dalle ore 8.00 del giorno 18 gennaio sino alle ore 20.00 del 10 febbraio.

In questi giorni si stanno svolgendo gli ultimi open days proposti dalle scuole, che permetteranno a chi è ancora indeciso, di meglio conoscere l'offerta formativa degli istituti.

Da quest'anno, per l'iscrizione, è attivo il nuovo punto di accesso per le iscrizioni online prevista appunto per classi prime, ed è raggiungibile sulla piattaforma Unica all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it. Per poter accedere al sistema, è necessario essere in possesso di Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta d'identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o Eidas(electronic IDentification Authentication and Signature).

Una volta effettuata l'iscrizione, il sistema avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. Una volta accolta la domanda, questa sarà confermata attraverso la pagina dedicata, presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.

Per le scuole dell’infanzia l’iscrizione sarà effettuata invece in formato cartaceo, attraverso il modulo A che si può reperire sui siti delle scuole stesse. Il modulo compilato dovrà essere consegnato o inviato via posta elettronica. Potranno essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2024. Potranno anche essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2024 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2025.