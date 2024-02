Corre il Città di Baveno, giornata nera per l'Omegna

‘Corre’ il Città di Baveno. Dopo aver vinto a Briga, liquida con 4 gol la Dufour Varallo e si porta a 4 punti da un Briga che pare in difficoltà vista la seconda sconfitta di fila collezionata.

La truppa di Ivan Sottini – difensore d’altri tempi e la sua squadra è quella che ha incassato meno gol – rifila un 4 a 0 pesante al Varallo. Lo firmano Gessa (2 gol) Piccini, Di Leva. Poi a fine gara accoglie la notizia che il Briga è caduto a Biella, in casa Chiavazzese.

Colpaccio in terra biellese anche per il Feriolo. La Pissardo band sbanca (3-2) il terreno del Ceversama rimasto in nove. Il Feriolo risale dal fondo e si porta a ridosso delle squadre fuori dalla zona play out. In gol per i lacuali vanno Schirru, Gnata e Scotto.

Brutta domenica per l’Omegna che pareva aver infilato una scia di buone prestazioni. Perdere in casa di una Biogliese malmessa in classifica è già negativo, farlo sotto il peso di 5 gol è sintomo che la giornata è andata storta al 100 per cento.

Stesso copione delle ultime gare per la Juventus Domo che non sa più vincere. L’ultima vittoria risale a dicembre, contro la Biogliese, poi 2 sconfitte e 4 pareggi.

L’ 1 a 1 con fanalino Momo è positivo solo per il ritorno al gol di Moreno Ceschi che aveva bisogno di sbloccarsi in maglia granata.

Per il resto la storia calcistica dice che per i granata sarebbe bene che le partite finissero all’80’ visto che quella definita ‘zona Cesarini’ è ormai diventata, in senso negativo, la ‘zona Juve Domo’ , dopo l’ennesimo gol subito allo scadere.

I risultati: Chiavazzese-Briga 3-0; Città di Baveno-Varallo 4-0; Valdilana Biorgliese-Omegna 5-0; Ceversama-Feriolo 2-3; Momo-Juventus Domo 1-1; Valdengo-Camero 1-0; Valduggia-Arona 3-1; Trino- Città di Casale 0-0.