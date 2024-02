''Troppi ritardi sulla linea del Sempione''

‘’Più puntualità, le Ferrovie svizzere bacchettano le Fs”. Così titolava lunedì il quotidiano ‘’La Repubblica’’, con un servizio che riprendeva le lamentale delle Ferrovie svizzere per i ritardi.

Una situazione critica che riguarda alcune direttrici tra Italia e Svizzera, compresa quella che passa da Domodossola.

‘’Le FFS, le ferrovie elvetiche, si sono stancate dei ritardi dei treni internazionali che arrivano dai Paesi confinanti. Si salva solo la Francia – scriveva il quotidiano - . Sotto esame, in particolare, la stazione di Milano Centrale, da cui partono treni su due direttrici: via Chiasso per Zurigo (12 corse al giorno) e via Domodossola verso Basilea e Ginevra (6 treni al giorno, 8 nel weekend)’’.

Per la linea del Sempione la puntualità non è ‘’accettabile’’. Secondo La Repubblica ‘’ i dati delle FFS dicono che la puntualità dei treni in arrivo a Domodossola dall’Italia è stata del 40%-50% all‘inizio del 2023 e tra il 10% e il 20% alla fine dell‘anno.

La situazione sull’asse del Sempione insomma sta peggiorando, tanto che FFS ha avviato trattative con Trenitalia per anticipare gli orari di partenza da Milano e contenere, o annullare, i ritardi. In sostanza una durata maggiore delle corse, almeno teorica. Naturalmente non si cambia così, da un giorno all’altro, l’ora di partenza di un treno, e infatti tutto questo negoziato a sua volta riguarderà i prossimi orari’’.

I problemi sarebbero in territorio italiano. Per la linea Milano-Ginevra i nodi sono i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana e i controlli doganali a Domodossola.