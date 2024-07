Alla Baita Motti una serata jazz con Olivia Trummer

Martedì 23 luglio alle 21.00 è in programma il concerto “Light out of darkness” di Olivia Trummer, nella splendida cornice di Baita Motti a Domobianca365.

Si tratta di una serata all’insegna del jazz, che vede protagonista uno tra i più grandi nomi della scena internazionale. Olivia Trummer ha condiviso il palco con artisti del calibro di Kurt Rosenwinkel, Eric Clapton e Bobby McFerrin e si è esibita in festival come Montreux Jazz Festival, Umbria Jazz Festival, GroundUp Festival, London Jazz Fest e in luoghi come Birdland NYC, Blue NoteTokyo, Shanghai e Milano, Ronnie Scott's, Konzerthaus Wien e Berlino. Oltre alle sue evidenti capacità pianistiche e vocali, si è affermata anche come compositrice e cantautrice, pubblicando, ad oggi, 10 album.

La serata ha un costo di 20 euro, che comprende il concerto e la salita in seggiovia alla Baita Motti. Ad un costo di 45 euro, invece, si può aggiungere anche un’apericena prima del concerto.