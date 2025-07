Lavori sulla A9 al Passo del Sempione per la posa della fibra ottica

Sull'autostrada A9 del Sempione, le telecamere per il controllo del traffico saranno collegate tramite nuovi cavi in ​​fibra ottica sul lato nord, poco prima della vetta del passo. Il traffico sarà deviato su una sola corsia dai servizi di viabilità.

Infatti sul lato nord dell'A9, poco prima della vetta del passo, diverse gallerie e tunnel sono dotati di telecamere per la gestione del traffico. Le telecamere saranno collegate a nuovi cavi in ​​fibra ottica nelle prossime settimane e per questo motivo il traffico dovrà essere deviato su una corsia alla volta. I lavori sono in programma dal 15 al 18 luglio, dalle ore 7:00 alle ore 17:30.