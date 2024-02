Confronti: il rapporto tra l'uomo e il lavoro nell'incontro del CST

Il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Confronti", promosso da CST Novara-Vco, Rosmini International Campus, Fondazione per la Sussidiarietà e Il Sussidiario.net, si terrà il prossimo 8 febbraio alle 21 presso la sala conferenze della Comunità Montana, situata in via Romita 13 a Domodossola.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su ilsussidario.net. Il tema della serata sarà il rapporto tra l'uomo e il lavoro, affrontato nell'incontro intitolato: "Il Lavoro per l'Uomo. Opportunità di Promozione dell'Umano e Occasione di Riscatto". Si tratterà di una riflessione approfondita sul significato del lavoro nella vita dell'essere umano, esaminando le sue potenzialità di promuovere la dignità e il benessere delle persone, oltre che le sfide e le opportunità che presenta.

Ospite d'eccezione sarà il noto scrittore e poeta Daniele Mencarelli, il quale condividerà il suo punto di vista e le sue esperienze sull'argomento, arricchendo il dibattito con la sua profonda conoscenza e sensibilità. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo interessante e stimolante confronto, che si propone di gettare nuova luce sulle dinamiche del mondo del lavoro e sul suo impatto sulla vita delle persone.