Le Bls intitoleranno un treno alla città di Domodossola

Il locomotore "Domodossola" sarà inaugurato ufficialmente il 4 aprile nel corso di una cerimonia che si svolgerà alla stazione internazionale: le Bls hanno deciso di intitolare un treno alla città, suggellando di fatto il legame tra la Svizzera e il capoluogo ossolano, ma anche la grande importanza che Domodossola, porta dell'Italia attraverso le Alpi, riveste per la società ferroviaria.

Il locomotore sarà in servizio sulla tratta Berna - Domodossola e alla cerimonia inaugurale, alla quale parteciperanno numerose autorità e i cui dettagli sono in fase di organizzazione, sarebbe prevista anche la presenza dell'ambasciatore svizzero in Italia.