Hospice in Piemonte, Icardi: "253 posti letto operativi, ma è previsto un ulteriore incremento"

“A dicembre 2022 è stato aggiornato il quadro programmatorio dell'offerta di posti letto hospice sul territorio regionale”. Sono parole di Luigi Genesio, assessore regionale alla sanità, riguardo alla situazione dei posti letto negli hospice in Piemonte.

“Ad oggi sono operativi 253 posti letto di hospice, a totale copertura del fabbisogno, sulla base del parametro vigente di 1 posto letto in hospice ogni 56 deceduti per cancro. La Giunta regionale ha disposto l’ulteriore incremento del numero di posti letto hospice, a copertura del fabbisogno anche per i pazienti affetti da altre patologie, che si trovino nella necessità di cure palliative, in ottemperanza alle disposizioni nazionali. Si prevede il completamento della rete degli hospice regionali secondo le modalità ed entro i termini temporali previsti dalla normativa”.