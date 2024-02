A9, chiuso per una notte il tunnel di Eyholz

Verrà chiuso il tunnel dell’Eyholz sulla A9 tra Visp Sud e Visp Ost, in direzione di Briga.

‘’Il motivo – spiega Ustra, l’ufficio federale delle Strade - è la sostituzione dei pannelli del pavimento sopraelevato. A metà febbraio verrà dato il via anche alla stagione di costruzione 2024 del Sempione. La ristrutturazione delle due sezioni Rothwald e Casermetta entra nella fase successiva. Per questo motivo nel mese di febbraio verrà installata la circolazione a corsia unica sulle varie tratte. Nella galleria di Eyholz si interviene sui sistemi elettronici. La maggior parte dei tubi corre nel condotto della fabbrica sotto la strada su un pavimento rialzato. Ora è in corso la sostituzione dei pannelli del pavimento sopraelevato. A tale scopo il tunnel dell'Eyholz deve essere chiuso come segue dalle ore 20 del 21 febbraio alle ore 5 del 22 febbraio 2024’’

Il traffico verrà deviato su Canton Road. Il traffico in direzione opposta non è interessato dalla chiusura e può circolare normalmente attraverso il tunnel dell'Eyholz.