Riparte la produzione dell'acqua minerale Gaudenziana

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha accolto il ricorso della società Fonti di Bognanco. Potrà dunque riprendere l’attività di sfruttamento e imbottigliamento dell’acqua minerale Guadenziana.

La notizia rimbalza in queste ore da Roma e di fatto cambia la situazione del contenzioso tra la proprietà e la Provincia del Vco. L’attività produttiva era stata fermata al 31 dicembre scorso: ora potrà riprendere, in attesa dell’udienza fissata in Tribunale per il 22 maggio, nel corso della quale si conosceranno anche i motivi del mancato rinnovo della concessione da parte della Provincia.