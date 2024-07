La Cgil Novara Vco piange la scomparsa di Giovanni Bivi, che è stato segretario generale di Fillea Cgil Vco, Filcams Cgil Vco e segretario organizzativo di Filcams Cgil Novara e Vco.

“Atteggiamento combattivo e ruvido nei confronti delle ingiustizie ma in grado di sciogliersi in sorrisi che ci donava in privato”, si legge in una nota del sindacato. “Ha difeso migliaia di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio per anni (in particolare negli appalti, nei supermercati, nei cantieri) ed era in pensione da pochi anni. In questo momento di dolore la Cgil si stringe alla famiglia portandole l’affetto di quel mondo del lavoro che, con Giovanni, perde un protagonista e una parte di storia”.