Quando parliamo di estintori idrici come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando degli estintori ad acqua che sono tra gli estintori più importanti come dispositivi di sicurezza e tutti gli estintori lo sono, solo che alcuni lo sono ancora di più in determinate situazioni.

Ad esempio, nel caso di questo estintore d'acqua gli stessi vengono utilizzati per spegnere quegli incendi causati da materiali solidi infiammabili e parliamo di tessuti o carta o legno e sono molto efficaci da questo punto di vista.

Tutto ciò perché l'acqua, che poi è quell'agente estinguente che loro utilizzano, è molto efficace per spegnere i vari incendi di questi materiali solidi di cui accennavamo e questo perché verrà ridotta la temperatura del fuoco e di conseguenza si interrompe la reazione a catena.

Però siccome come accennavamo sopra non è che tutti gli estintori sono adatti in tutte le situazioni e quindi per spegnere qualsiasi incendio, nel caso di questi, per esempio, non sono adatti per quanto riguarda gli incendi di liquidi infiammabili o di apparecchiature elettriche perché l'acqua potrebbe addirittura causare più danni può o shock elettrici.

Tra l'altro questi estintori sono considerati relativamente sicuri perché l'acqua non è tossica e quindi non verranno rilasciati poi alla fine i classici residui chimici che per esempio ci possono essere con quella polvere e fermo restando che bisogna sempre fare attenzione quando utilizziamo questi estintori idrici per quello che dicevamo sopra e cioè quando ci sono correnti elettriche o prese e l'attenzione in questi casi deve essere massima.

Perché parliamo di estintori che si contraddistinguono per avere un'ottima capacità di raffreddamento rispetto alla superficie del materiale infiammabile e quindi prevengono anche una riaccensione di quegli incendi e quindi sono molto adatti per spegnere degli incendi sia negli ambienti domestici ma anche negli uffici o luoghi pubblici vari.

Teniamo presente che sono disponibili in varie dimensioni e formate e ci possono essere quelle portatili, a carrello o fissi, a parete, sempre dipendendo da quello di cui si ha bisogno in quel momento.

Non bisogna essere superficiali con la gestione di un estintore

Quando diciamo di non essere superficiali con la gestione di un estintore come abbiamo sottolineato nel titolo di questa seconda parte ci riferiamo per esempio all'attenzione rispetto a un programma di manutenzione che deve essere una manutenzione regolare in modo che l'estintore sia sempre pronto ad essere utilizzato in caso di qualche emergenza e questo implica per esempio la verifica periodica della pressione o anche un adeguato stoccaggio, oppure quando c'è necessità di sostituire delle parti di un estintore o sostituirlo per intero.

Di certo rispetto al suo utilizzo e rispetto alla sua efficacia sarà importante una certa formazione un utilizzo corretto di questi estintori idrici per esempio nelle imprese, e questo succede perché una persona quando viene assunta tra i vari corsi obbligatori che dovrà frequentare obbligatoriamente ci saranno oltre quello del primo soccorso anche quello che riguarda l'antincendio, all'interno del quale la parte dell'utilizzo dell'estintore giustamente sarà una parte molto importante.