I ragazzi delle Floreanini a lezione di musica con Elisa Marchetti

Elisa Marchetti, clarinettista docente alla scuola Svizzera Musikschule Aarberg, il 23 e il 24 febbraio all'aula magna delle scuole Floreanini ha incontrato i ragazzi e i genitori per parlare dei benefici dello studio della musica. Secondo Marchetti, è importante studiare musica perché aiuta a formarsi come individui, regala momenti unici, insegna l’ascolto e l'inclusione e ha effetti benefici sul corpo.

Il progetto è nato da Anbima Vco in collaborazione con la scuola media Floreanini, con l’idea di fare qualcosa per i ragazzi per favorire la divulgazione musicale.

“Abbiamo pensato – spiega la presidente di Anbima Antonella Rosa - ad una due giorni strutturata in momenti diversi con i ragazzi di laboratorio strumentale, i genitori e con maestri e direttori bandistici”.

“I giovani – dice Elisa Marcheti - sono molto interessati alla musica: abbiamo avuto 65 ragazzi clarinettisti e sassofonisti del Vco che si sono divertiti. Mentre suonavano non sentivano il bisogno di controllare il cellulare e i messaggini”. Alle conferenze erano inoltre presenti la presidente di Anbima Antonella Rosa e il vicepresidente James Longo. Soddisfazione da parte della presidente di Anbima per la partecipazione di tanti ragazzi all'iniziativa.