Asl Vco, via alla campagna di vaccinazione contro l'HPV

Il 4 marzo 2024 ricorre la giornata internazionale di lotta contro il Papillomavirus. Quest’ultimo è un’infezione virale, causata da una famiglia di virus molto diffusi, che possono causare varie forme di tumore che colpiscono principalmente l’apparato riproduttivo femminile e maschile.

Oltre 6.500 casi di tumori ogni anno sono attribuiti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus del Papilloma Umano (HPV).

Uno dei tumori più diffusi, circa 2.400 casi in Italia, è il carcinoma del collo dell’utero, che è il primo cancro ad essere riconosciuto dall’OMS totalmente riconducibile ad un’infezione e che può essere prevenuto con una vaccinazione.

Per la Giornata Internazionale di lotta contro il Papillomavirus, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asl Vco, in collaborazione con il Reparto di Ginecologia ed i Consultori dell’Azienda, promuove la Campagna di Vaccinazione contro l’HPV con tre giornate di offerta gratuita e senza appuntamento, durante le quale verranno anche fornite informazioni sanitarie da parte di personale sanitario ostetrico specializzato. Le suddette giornate sono rivolte a tutte le ragazze tra gli 11 e i 26 anni e a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni che non sono stati precedentemente vaccinati. Questi gli orari e le sedi:

lunedì 4 marzo, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30: Ambulatorio Vaccinale del Dipartimento di Prevenzione di Crusinallo di Omegna – Via IV Novembre n°294

venerdì 8 marzo, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30: Ambulatorio Vaccinale del Distretto Sanitario di Domodossola – Via Scapaccino n°47

sabato 9 marzo, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.00 alle 15.30: Ambulatorio Vaccinale del Distretto Sanitario di Verbania – Viale S.Anna n°83.

Per quanto riguarda le donne nate prima del 1992 e gli uomini nati prima del 2006 vi è la possibilità di ricevere la vaccinazione anti-HPV su appuntamento e previo pagamento (info al numero 0324/491683). Si ricorda inoltre che è in atto la Campagna Vaccinale anti-HPV rivolta ai ragazzi, maschi e femmine, nati nel 2013, che saranno invitati direttamente.

Per ulteriori richieste di informazioni sono disponibili le seguenti mail aziendali: sisp.do@aslvco.it,

sisp.om@aslvco.it o sisp.vb@aslvco.it, oltre al numero telefonico 0324/491683.