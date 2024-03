Un argomento che riguarda la cura inestetismi lo potremmo approcciare in tanti modi e ad esempio potremmo parlare della dermatologia estetica e cioè quel ramo della medicina che vuole aiutare le persone a migliorare la loro immagine e lo può fare grazie ai progressi e alle innovazioni di questo tipo di settore.

Innovazioni che poi si traducono nella pratica in vari trattamenti per affrontare problematiche che possono essere connesse a tutto ciò e parliamo di acne, capillari, cicatrici, rughe o macchie cutanee, cellulite e sono solo degli esempi chiaramente.

Per quanto riguarda le varie figure professionali e specialistiche coinvolte potremmo pensare intanto ad un dermatologo estetico che comunque è un medico specializzato nella diagnosi e nel trattamento di problemi e patologie estetiche che riguardano in primis la pelle.

Ma poi è anche un professionista che ha una vasta conoscenza delle problematiche cutanee e riesce a valutare le esigenze individuali dei suoi pazienti per proporre loro un piano di trattamento ad hoc.

Poi potremmo parlare chiaramente anche di un'estetista che si occupa di cure e bellezza della pelle e chiaramente lavora stretto contatto con un dermatologo non essendo un medico e si può occupare di alcuni trattamenti come quelli di peeling chimici e superficiali o applicazioni di maschere, la pulizia del viso e comunque trattamenti estetici che non devono essere invasivi.

Oppure potremmo parlare del chirurgo plastico che si può occupare sia di trattamenti che riguardano la medicina estetica oppure addirittura degli interventi chirurgici che riguardano il lifting, la mastoplastica additiva e riduttiva, la liposuzione e la liposcultura è anche qui sono solo degli esempi chiaramente.

Mentre per quanto riguarda i trattamenti più comuni che riguardano la dermatologia estetica possiamo fare degli esempi e possiamo parlare delle iniezioni di tossina botulinica che viene chiamato comunemente botox che serve a ridurre le rughe grazie a delle iniezioni.

Oppure potremmo parlare per esempio di filler dermici che sono sostanze iniettabili che hanno sempre l’obiettivo di ridurre le rughe e migliorare in generale il tono della pelle, possono essere con l'acido ialuronico o di collagene.

Avere un dermatologo estetico di riferimento è sicuramente molto importante

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte se abbiamo un dermatologo estetico di riferimento di sicuro saremo più avvantaggiati rispetto a qualsiasi inestetismo abbiamo, anche ove fosse un inestetismo di cui non se ne occupa direttamente e pensiamo a quelle persone che hanno un naso poco armonioso con i lineamenti del viso e vogliono sottoporsi ad un intervento di rinoplastica di cui si occupa in genere un chirurgo plastico.

Ma in ogni caso sarebbe una figura di riferimento che potrebbe anche indirizzare verso altri professionisti e in questo caso un chirurgo estetico di sua conoscenza e anche in ambito medico la rete e le referenze fanno sempre la differenza se vogliamo essere sinceri.

Su internet troviamo di tutto e di più e quindi magari se vogliamo informarci su quell’ inestetismo che riguarda il nostro naso troviamo tanti specialisti e avere un parere informato di sicuro ci aiuterà a scegliere con consapevolezza.