Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

123413 Famiglia di Druogno cerca assistente familiare ad ore per coppia di anziani. Da assistere: signora di 80 anni che cammina con bastone e con principio di Parkinson. Richiesta cura dell’igiene personale, vestizione, somministrazione farmaci, pulizie casa e commissioni. 8h al giorno per 5 giorni. Richiesta buona conoscenza italiano, preferibile patente B. Contratto a tempo determinato.

123292 Società multiservizi cerca 1 addetto/a pulizie part-time 15 ore settimanali, 2 ore al giorno anche nei weekend su turni al mattino e pomeriggio, lavoro c/o Centro Commerciale di Domodossola, autonomia negli spostamenti, tempo determinato di un mese con possibilità di proroga.

123359 Per Famiglia di Verbania ricerchiamo una BABY SITTER che si accompagni e riprenda i 2 bambini da scuola e sistemi la casa. Richiesta pat. B, automunito, conoscenza lingua araba e italiano.

123223 Fornitore di materiale edile di Verbania ricerca un magazziniere addetto al carico scarico delle merci. Requisiti: patente B, buona volontà, prestanza fisica per spostamento pesi, preferibile ma non richiesta esperienza. Si offre contratto a tempo determinato di sei mesi con orario 8-12 e 14-18, con obiettivo inserimento stabile. Si propone apprendistato per profili con età tra i 18 e i 29 anni. Possibile lavoro il sabato mattina.

123266 Pizzeria-Trattoria di Verbania ricerca 1 AIUTO CUOCO/A, minima pregressa esperienza in mansioni analoghe: abilità all’uso dell’affettatrice/coltelli. Contratto a tempo determinato, full-time, spezzato. Riposo il lunedì. Finalità assuntiva.

123269 Pizzeria-Trattoria di Verbania ricerca 1 PIZZAIOLO/A. Autonomia nella mansione e gestione del servizio di pranzo e cena. Contratto determinato, full-time, spezzato. Riposo il lunedì. Finalità assuntiva

123224 Per società che gestisce 2 alberghi a Stresa e Verbania ricerchiamo 2 governati. Richiesta pregressa esperienza nella mansione. Contratto stagionale, full time, un riposo a settimana

123225 Per società che gestisce 2 alberghi a Stresa e Verbania ricerchiamo 6 camerieri ai piani: addetti alla pulizia e rifacimento stanze e parti comuni. Contratto stagionale, full time, orario 8.30-14.30. Un riposo a settimana

123219 Azienda di Domodossola cerca 1 operaio/a settore lapideo per lavorazione marmi e graniti, lavoro su turni diurni dal lunedì al venerdì, qualche sabato in casi eccezionali. Si valutano anche profili junior da formare o persone con esperienza, contratto e stipendio commisurati all’esperienza.

123217 Azienda di Verbania che noleggia veicoli a motore, cerca un operaio addetto alla manutenzione, pulizia e consegna dei veicoli a noleggio. Richiesta pat. B, inglese di base, affidabilità e serietà. Proposto contratto part time con orario mattutino di 24 ore settimanali per tre mesi come periodo di prova, con obiettivo inserimento stabile full time.

123198 Azienda a Pieve Vergonte cerca un operatore d’impianto per supervisione impianto produttivo, lettura, rilievo e monitoraggio parametri ed esecuzione di manovre. Si richiede diploma, preferibile esperienza, buona manualità, uso pc, pacchetto office, pat B e autonomia negli spostamenti. Doti organizzative, proattività e motivazione. Orari lun – ven 8.00-17.00.

123200 Ristorante-pizzeria di Cannero ricerca camerieri per la stagione estiva. Le risorse dovranno occuparsi dell’accoglienza clienti, servizio ai tavoli, sbarazzo della sala. Richiesta conoscenza minima della lingua inglese. Orario da definire in base alla disponibilità della persona selezionata

123201 Ristorante-pizzeria di Cannero ricerca Lavapiatti per la stagione estiva. Orario da definire in base alla disponibilità della persona selezionata.

123202 Ristorante-Pizzeria di Cannero ricerca personale da inserire in cucina: un/una aiuto pizzaiolo e un/una cuoco. Orario da definire in base alla disponibilità della persona selezionata.

123189 Famiglia di Miasino, ricerca un/un’assistente familiare convivente per uomo di 74 anni, solo parzialmente autosufficiente, deambulante, con difficoltà a parlare, convivente con cognata di 88 anni autosufficiente. Richiesti: cura e igiene dell'assistito, gestione della casa, supporto emotivo. Si offre contratto determinato con alloggio in monolocale adiacente abitazione.

123188 Hotel Ristorante di Miazzina ricerca un/una LAVAPIATTI. Si offre contratto a tempo determinato con finalità assuntiva, full time, orario: 12.00-14.30/18.00-22.10.

123173 Ristorante-pizzeria di Domodossola cerca 1 cameriere/a part-time 24 ore settimanali compresi week-end e festivi, si richiede esperienza pregressa e preferibilmente anche qualifica alberghiera, residenza nelle immediate vicinanze.

123149 Azienda tessile con sede a Nonio cerca 1 operaio/a addetto/a alla macchina di taglio. Richiesta buona volontà, manualità, capacità di lavorare in squadra, pat B e autonomia negli spostamenti. Inserimento in TIROCINIO.

123147 Noto Hotel di Verbania ricerca 2 CEMERIERI DI SALA anche senza esperienza. Richiesta conoscenza base dell’inglese e francese. Full time dalle 7.00 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 22.00. Contratto stagionale

123137 Azienda di Stresa, cerca 2 addetti pulizie per civili presso case private, case vacanza e uffici. Tempo determinato full time e part time con 6 gg su 7, con riposo infrasettimanale. Orario lavoro 8-16 con inizio alle 7 nei gg di martedì e giovedì per pulizie uffici a Dormelletto. Lavoro Stresa e dintorni. Patente B.

123098 Per officina meccanica di Verbania: si ricerca 1 meccanico d’auto con mansioni di riparazione autoveicoli, elettrauto, gommista. Si valutano sia profili qualificati sia profili junior qualora motivati. Richiesta patente B.

123107 Per ristorante all’interno di un Lido Balneare di Stresa ricerchiamo 2 BARISTI. Le risorse si dovranno occupare di: accogliere la clientela, presa dell’ordine, gestione cassa, preparazione di caffè, colazioni, aperitivi. Servizio ai tavoli. Richiesta: pregressa esperienza, buona conoscenza dell’inglese, base francese. Contratto determinato, full time su 2 turni. Un riposo settimanale

123034 Per ristorante all’interno di un Lido Balneare di Stresa ricerchiamo 2 AIUTI CUOCHI. Richiesta pregressa esperienza, autonomia nella preparazione della linea, conoscenza norme HCCP e manualità nell’uso di affettatrici, friggitrici. Si offre contratto stagionale di 6mesi, full time dalle 11.00-15.00/18.00-21.00.

123092 Per ristorante all’interno di un Lido Balneare di Stresa ricerchiamo 1 PIZZAIOLO. Richiesta autonomia e pregressa esperienza nel creare l’impasto, la farcitura e cattura pizza. Contratto stagionale, full time con orario: 11.00-15.00/18.00-21.00.

123048 Per studio dentistico di Verbania, ricerchiamo un/una SEGRETARIA/O che si occuperà della gestione dell’agenda appuntamenti, accoglienza pazienti, pagamenti, emissioni fatture, piccola contabilità (entrate/uscite). Richiesta esperienza in mansioni analoghe e buon uso PC. Orario full time: 8.30-12.30/14.30-18.30 da lun.-ven. Contratto determinato con finalità assuntiva.

123029 Azienda di Omegna che si occupa di lattoneria idraulica ricerca un apprendista. Richiesta patente B, buona volontà, voglia di imparare, puntualità.