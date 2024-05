Craveggia, Paolo Giovanola in corsa per il quarto mandato

C’è un unico candidato alle elezioni amministrative di Craveggia, in programma l’8 e il 9 giugno. Si tratta di Paolo Giovanola, in corsa per il quarto mandato consecutivo alla guida del paese vigezzino. Nel 2019 il primo cittadino era stato sfidato da Sara Iemoli, ottenendo la vittoria con il 54,03% delle preferenze espresse dai cittadini.

Per le elezioni 2024 non ha invece sfidanti. Paolo Giovanola si presenta con la lista “Insieme – Craveggia, Vocogno, Prestinone” con Fabio Barbieri, Gianfranco Bonetto, Flavia Cottini, Ivan Demartini, Pietro Ferraris, Andrea Fortis, Graziella Gnuva, Sergio Guerra, Giovanni Modenese, Giuseppe Testa.