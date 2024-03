Basket, Findomo Pediacooph24 domina a Ivrea

Seconda vittoria consecutiva nel girone Gold per la Findomo Pediacooph24, che ha superato agevolmente in trasferta la Lettera 22 Ivrea per 57-49. Ossolani sempre avanti nel punteggio, con match ipotecato già a metà gara con un 38-22 che ha subito messo le cose in chiaro.

Bella prova corale dei granata, con Frank top scorer con 15 punti, seguito da Carusi a 11 e dalla coppia Cerutti-Baldini con 8. Bene anche De Tomasi in cabina di regia, con tanti assist e giocate da categoria superiore. "Una bella sorpresa - le parole del presidente Guerra- perchè non sapevamo cosa aspettarci: la squadra invece, dopo una ottima settimana di allenamenti, ha trasferito sul parquet l'energia positiva ed ha sciorinato una prestazione di livello. Abbiamo difeso, lottato, ci siamo presi buoni tiri, con fiducia e spensieratezza: con questo spirito di serenità non siamo secondi a nessuno. Il bel weekend si è anche completato con i successi con le due under 17 e con l'under 15: non potevo chiedere di meglio".