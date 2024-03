Cantieri sull'A26: tutte le nuove chiusure e deviazioni

Autostrade per l’Italia comunica nuovi interventi sulle strade del Vco, che prevedono chiusure e variazioni che prenderanno il via nel corso della settimana tra l’11 e il 15 marzo. Questi i cantieri previsti per i prossimi giorni.

Sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, è prevista la chiusura dell’uscita di Gravellona Toce provenendo da Genova, dell’entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso e l’entrata di Verbania in direzione Genova. La chiusura di questi tratti è prevista fino alle ore 20.00 di mercoledì 27 marzo.

Sulla D08 Gallarate – Gattico, nel tratto compreso tra Castelletto Ticino e Vergiate, in direzione Gallarate, corsia unica permanente tra il km 16+700 e 13+400, da lunedì 11 a venerdì 15 marzo. La corsia unica è prevista anche nel tratto compreso tra Vergiate e Castelletto Ticino, in direzione Gattico, tra il km 13+400 e 15+300.

Sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce anche due cantieri di deviazione di carreggiata. Il primo nel tratto compreso tra Carpugnino e Baveno, in direzione Genova, tra km 189+900 e 181+000, da lunedì 11 a venerdì 15 marzo. Il secondo, nel tratto compreso tra Baveno e Ornavasso, in direzione Svizzera, tra km 193+850 e 194+850, in modalità permanente fino a mercoledì 27 marzo. Per effetto di tale deviazione saranno chiuse in modalità permanente l'uscita di Gravellona Toce provenendo da Genova, l'entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso e l'entrata di Verbania in direzione Genova.

Infine, sempre sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, la chiusura nelle ore notturne del tratto Arona – Meina in direzione Gravellona Toce, dalle ore 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 14 marzo; uscita obbligatoria ad Arona e rientro a Meina.