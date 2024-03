Risolti i problemi all'impianto elettrico, riaperta la galleria Montecrevola

La galleria ‘Montecrevola’ è nuovamente riaperta al transito. La galleria è stata chiusa nella tarda serata di ieri, domenica 10 marzo, per un problema di fornitura elettrica con circolazione deviata sulla vicina viabilità provinciale.

Permane in vigore, invece, la chiusura al traffico del proseguimento in Svizzera della statale 33 “del Sempione”. Il provvedimento è stato adottato dall’Ente gestore elvetico ieri, domenica 10 marzo, a causa delle intense nevicate. La statale 33 in territorio italiano resta regolarmente transitabile per tutti i veicoli fino al confine di Stato.