Un fine settimana ricco di vittorie per il Tennis Tavolo Ossola 2000 FOTO

Grande weekend per le formazioni del Tessin Tavolo Ossola 2000, che vede sabato 5 vittorie su 6 nei campionati maschili e domenica 2 vittorie su 4 nel

femminile.



B2 nazionale

TT.Ossola2000 Balabiott - TT.Milano 2-5Unica sconfitta della giornata contro la capolista che vanta nelle sue fila il pluricampione italiano Valentino Piacentini.I nostri ancora alla ricerca della salvezza incappano in una sconfitta prevedibile nonostante le buone giocate.Di Kalem Amine e Berti Mirko i punti per i nostri, mentre Rigotti Luca resta al palo.



C1 nazionale

TT.Ossola2000 Mokavit - TT.Gallarate 5-4Vittoria importantissima per la seconda squadra del campionato nazionale, contro una delle formazioni più forti del girone.Con due punti a testa per Delai Mattia e Visconti Emmanuele e il punto decisivo sul 4-4 di Ceciliato Elio la nostra formazione non solo porta a casa la vittoria ma consegna la salvezza matematica a due giornate dalla fine conquistando il terzo posto solitario, a conferma dell'equilibrio e alto livello del girone.

D1 regionale

TT.Ossola2000 Terminus - TT.Biella 4-2Altra vittoria per la squadra composta per l'occasione da Cardino Leonardo, Loforese Romeo e Calella Marco che battono i giovani biellesi confermando il terzo posto solitario, grazie ai due punti di Cardino e uno a testa per Loforese e Calella.

D2 regionale

TT.Ossola2000 Balabiott - TT.Biella 5-1

Vittoria decisiva contro i biellesi terzi in classifica a soli due punti di distacco e che consegna ai nostri la promozione in D1 con due giornate di anticipo, grazie ai due punti a testa di Pedroli Wladimir e Vesci Federico e al punto finale di Ricca Luigi.



TT.Ossola2000 Mulino S.Giorgio - TT.Oleggio 4-2

Vittoria di misura e imprevista per la seconda squadra domese in questa serie, che consegna la matematica salvezza con due turni di anticipo grazie ai due punti di Valter Talato e al punto a testa di Casisa Francesco e Martelletti Paolo, che ora possono guardare alla classifica con più tranquillità.



D3 regionale

TT.Ossola2000 Giulini Rubinetterie - TT.Oleggio A 4-2Vittoria anche per i giovani componenti del sodalizio ossolano grazie ai due punti di Giulini Riccardo e al punto a testa di Poletti Emili e Baldiraghi Kevin, a conferma del continuo miglioramento del settore giovanile societario.

C femminile, terzo concentramento a Torino

Di scena anche le ragazze della sodalizio ossolano che domenica a Torino ottengono 2 vittorie e 2 sconfitte.

Antonietti Erica e Barberis Elena, seguite dal Coach Calella in mattinata portano a casa due sconfitte, la prima 3/1 con Area172 Savigliano(punto di Antonietti) e la seconda sempre 3/1 con Moncalieri(punto nel doppio).

Nel pomeriggio invece si riscattano con due vittorie nette entrambe per 3/0(punto a testa di Antonietti e Barberis e vittoria anche nel doppio) prima con Piossasco e poi con la formazione B del Torino.Squadra che si trova a metà classifica in un girone composto da 14 team, con ancora un concentramento da disputare.