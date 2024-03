Quali sono i capi più trendy del 2024?

Fin dall’antichità, società e moda si mescolano e si influenzano a vicenda. Il modo di vestire, gli accessori, i tessuti e materiali utilizzati sono il frutto delle esigenze della società, dei suoi bisogni, delle sue sfide. Basta pensare alla storia dei famosissimi jeans, oggi capo di tendenza per ogni occasione dalle mille sfaccettature, nati come pantaloni rinforzati da lavoro divenuti oggi simbolo di libertà e modernità.

La moda non riguarda soltanto i vestiti, le tendenze, gli accessori ma è anche un mezzo attraverso il quale le persone comunicano sé stessi, la propria identità, esprimono creatività e interpretano il mondo che le circonda.

Se sei un appassionato di moda e vuoi stare al passo con le tendenze del 2024 senza rinunciare ai tuoi gusti personali ecco degli spunti per te.

Ecco, di seguito, i capi più trendy e alla moda del 2024:

Tecnologia

Sappiamo tutti come la tecnologia abbia fatto passi da gigante, non solo per quanto riguarda l’innovazione ma soprattutto per come è permeata nelle nostre vite. Ognuno di noi possiede almeno un cellulare, a cui si aggiungono tutta una serie di accessori come cover, auricolari, orologi smart e così via. Ecco, tutto ciò è entrato a far parte del nostro abbigliamento come dei veri e propri accessori che abbiniamo e scegliamo con cura. Dal colore allo stile della cover del cellulare, del laccetto dell’orologio, della custodia delle cuffiette poniamo l’attenzione su questi nuovi ornamenti che fino a pochi anni fa erano semplicemente degli strumenti. Il trend 2024 degli accessori tecnologici riguarda le cover, famosissime quelle con il laccetto da mettere al collo e con anche una piccola tasca per conservare carte e banconote.

Vintage

Il crescente interesse per l’ambiente ha contribuito ad una maggiore popolarità di capi realizzati con materiali riciclati o biodegradabili, nonché un'attenzione maggiore al second-hand e al vintage. Tutto ciò comporta la riscoperta di capi dallo stile unico che provengono dal passato. Si caratterizzano per la grandissima qualità dei tessuti e l’attenzione per i dettagli come cuciture, bottoni, spille e merletti.

Minimalismo e funzionalità

Essere alla moda oggi non vuol dire indossare soltanto capi eccentrici, brillanti e impossibili da integrare nella vita di tutti i giorni. Sulle passerelle non mancano i capi minimalisti, cioè quelli caratterizzati da linee pulite, design semplice, colori neutri e tessuti di alta qualità. Questi capi sono inoltre essenziali nel guardaroba di ognuno di noi perché sono adatti a tantissime occasioni. Alcuni esempi di capi minimalisti e chic sono: camicie bianche o nere con taglio semplice e pulito, t-shirt basiche, pantaloni dal taglio diritto e senza fronzoli. L'obiettivo del guardaroba minimalista è quello di possedere pochi capi, versatili e di qualità che possono essere facilmente combinati tra loro per creare outfit senza tempo e senza sforzo.

Personalizzazione e fai-da-te

Moltissimi marchi oggigiorno offrono la possibilità di personalizzare i propri capi. Non è raro trovare felpe personalizzate, borse, giacche e tanto altro. La personalizzazione permette di dare un tocco in più al proprio outfit, è la possibilità di contribuire al prodotto di uno stilista dando una firma personale. Infatti, già nella scelta di uno specifico stile noi stiamo comunicando la nostra personalità ma quando aggiungiamo dei dettagli personali stiamo esprimendo noi stessi.

Inoltre, tra le tendenze 2024, è tornato in voga anche l’handmade, più specificatamente tutti quei prodotti fatti all’uncinetto, borse, maglioni top e gonne. La particolarità di questa tecnica è che nessun capo è uguale all’altro. Soprattutto se sarete voi a realizzarli potrete spaziare con i filati, le forme i colori e i dettagli. Creerete una moda tutta vostra senza necessità di sottostare ai gusti altrui.