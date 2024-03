Stanziati 148 milioni di euro destinati alla SS 337 della Valle Vigezzo

Il 2024 si preannuncia come un anno memorabile nel panorama dei lavori pubblici anche per quelle opere in sospeso da troppo tempo. Al termine della riunione del CIPESS, infatti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presentato il Contratto di Programma Mit-Anas 2021-2025, annunciando un piano di investimento senza precedenti, pari a circa 44 miliardi di euro, che prevede, tra gli altri, il completamento di itinerari e nuove opere per il potenziamento e lo sviluppo della rete Anas.

Per quanto riguarda il nostro territorio si tratta di 148 milioni di euro destinati alla SS 337 della Val Vigezzo – dichiara l'europarlamentare Alessandro Panza - per un'opera vitale, con due nuove gallerie di 100 e 850 metri di lunghezza e l'allargamento della sede stradale fino a 9 metri, che assume un'importanza strategica non solo per la Valle Vigezzo o la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ma per tutto l'alto Piemonte e anche oltre confine. Adesso, con la copertura totale delle infrastrutture e con la progettazione già esecutiva ed ultimata, attendiamo, a stretto giro, il bando della gara d'appalto per l’assegnazione dei lavori, per procedere finalmente con l'inizio della realizzazione di un'opera che il nostro territorio aspetta da troppo tempo.

Questi fondi – prosegue Panza - rappresentano una somma di risorse senza precedenti per il nostro territorio, dando finalmente il via alla realizzazione di un'opera tanto attesa dalla nostra comunità, per mettere in sicurezza un tratto stradale pericoloso come quello che collega Re al confine di Stato, soprattutto per i lavoratori frontalieri che percorrono quel tratto ogni giorno.

Desidero esprimere la mia gratitudine e grande soddisfazione per questo risultato. Il percorso è stato lungo e difficile, pieno di ostacoli imprevisti, ma siamo giunti finalmente al momento cruciale per la realizzazione di questa opera.

Ringrazio il Ministro per la sua attenzione al nostro territorio e per aver fornito atti concreti, rispondendo alle aspettative della comunità locale – conclude Panza.

Così in una nota l’europarlamentare Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali.