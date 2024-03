Come accedere a Internet casa senza linea fissa

Gli abbonamenti di telefonia mobile continuano a crescere e il bisogno di una linea telefonica fissa si fa sentire sempre meno. Oggi è possibile infatti accedere a internet casa senza linea fissa grazie a una serie di soluzioni messe in campo dalle principali società di telecomunicazioni. Di alternative ce ne sono davvero tante, ma è necessario tener conto anche del luogo in cui si vive e verificare la copertura della rete. Scopriamo insieme agli esperti di Segugio.it le alternative disponibili.

Tra le strade da percorrere figurano, ad esempio: connessione ADSL, FWA, WiMax. Nel primo caso bisogna sempre avere una linea telefonica, ma potrebbe essere usata esclusivamente per navigare in rete.

Si parla, invece, di WiMAX, acronimo di Worldwide Interoperability for Microwave Access, quando intendiamo ricorrere a quella tecnologia che consente l’accesso a internet a banda larga mediante una connessione senza fili. Un sistema che richiama alla memoria le più note connessioni Wi-Fi domestiche, ma che è in grado di arrivare fino a 50 km di copertura.

C’è poi anche la tecnologia FWA, acronimo di Fixed Wireless Access, che è un sistema misto tra rete fissa e wireless per l’accesso ad internet veloce. Questa tecnologia negli ultimi anni ha presentato una forte accelerazione nel nostro Paese tanto da presentare un incremento di abbonamenti. A fine settembre 2023 gli accessi FWA ammontano a 2,07 milioni.

Si può decidere anche di avere solo la rete Wi-Fi a casa per navigare su internet. In questi casi l’accesso alla rete avviene tramite un modem capace di ricevere il segnale delle antenne trasmittenti presenti sul territorio. Questa soluzione, ormai molto diffusa in Italia, permette di accedere ad internet da casa pur senza avere una linea telefonica fissa.

Un altro modo per navigare da casa senza sottoscrivere un contratto di telefonia fissa è affidarsi a un operatore di telefonia mobile. Oggi sempre più persone infatti optano per un telefono cellulare, non ritenendo fondamentale disporre in casa anche di una connessione ADSL o in fibra ottica. E a certificarlo sono anche i numeri, che parlano di un aumento sostanziale dell’utilizzo dei dati mobili. Nel report, a cura dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - Ocse, si legge che gli abbonamenti mobili complessivi continuano a crescere, arrivando a un totale di 1,8 miliardi a giugno 2023 nei 36 Paesi aderenti all’Ocse, rispetto agli 1,74 miliardi dell’anno precedente.

In particolare, secondo l’ultima rilevazione, sono il Giappone, l’Estonia, gli Stati Uniti e la Finlandia a trainare la classifica con un numero di abbonamenti per 100 abitanti, in aumento rispettivamente del 200%, del 192%, del 183% e del 161%. Crescono anche gli abbonamenti alla rete 5G in grado di permettere agli abitanti dei Paesi Ocse di accedere alla connettività di ultima generazione e di navigare alla massima velocità. In Italia, in particolare, come rivela l’ultimo Osservatorio sulle comunicazioni dell’AGCOM, nella rete mobile le SIM attive risultano 108,5 milioni a fine settembre 2023. Il traffico dati giornaliero della telefonia mobile in Italia è cresciuto, infatti, del 256% rispetto al 2019. E si stima un consumo medio unitario giornaliero pari a 0,77 GB nel periodo gennaio 2023-settembre 2023, in crescita del 22,4% rispetto al 2022 e di oltre il 240% rispetto allo stesso periodo del 2019 quando il consumo medio unitario giornaliero risultava invece pari a 0,22 GB.