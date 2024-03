Mercato auto: anche il Vco contribuisce ai buoni risultati del mese di febbraio

Per il Piemonte è stato un buon febbraio a livello di immatricolazioni. E’ quanto emerge dagli ultimi dati Anfia e ministero Trasporti. Nel raffronto 2023-2024 si è passati da 8.390 auto messe su strada a 15.684 e a fare la parte del Leone è stato il capoluogo Torino: 11.139. In crescita anche la nostra provincia. Nel Vco l’anno scorso a febbraio immatricolate 265 macchine, mentre quest’anno 316. I “cugini” novaresi si sono attestati a quota 865 (erano 695).

In generale sono cresciute tutte e 8 le province della nostra Regione dove, però, l’auto elettrica (nella foto) resta al palo. In Piemonte da inizio anno vendute meno di 500 vetture green. Troppo poche perché possano minimamente incidere in maniera positiva sugli aspetti ambientali. L’auto più venduta a livello regionale è la Fiat Panda (2.925), seguita da Lancia Ypsilon (817) e Citroen Ypsilon (627). Nel Vco vendute 23 Panda, 20 Peugeot 208 e 16 Dacia Sandero. A Novara 58 Fiat Panda, 36 Citroen C3 e 29 Dacia Sandero. Dai dati Anfia emerge, infine, la frenata delle auto prese a noleggio.