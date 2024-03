Sono molte le persone che prendono in considerazione la possibilità di farsi realizzare dei controsoffitti in cartongesso cucina e questo perché gli stessi offrono tanti vantaggi che ormai molte persone conoscono e soprattutto li conoscono gli esperti e fermo restando che comunque ci saranno anche degli aspetti negativi da valutare perché nessun materiale è perfetto.

La prima cosa da dire rispetto a questi controsoffitti in cartongesso è che sono costituiti da pannelli di questo materiale che hanno una struttura di supporto nella quale saranno montati e sono interessanti per la loro flessibilità rispetto alla parte del design e ad esempio vengono presi in considerazione per nascondere dei tubi, ma anche per nascondere dei cavi e altre strutture che ci possono essere e che sarebbero sgradevoli da vedere ed è meglio nascondere.

Per quanto riguarda le caratteristiche positive del cartongesso in generale teniamo presente che lo stesso è molto apprezzato perché è un materiale molto economico in un rapporto qualità prezzo e soprattutto è un materiale molto facile da installare rispetto ad altre opzioni quali il metallo o il legno e questo perché è leggero e soprattutto perché anche è possibile tagliarlo e modellarlo per adattarlo alle specifiche esigenze, per esempio, di quel design della cucina.

A proposito di design è chiaro che con un controsoffitto in cartongesso ci si può sbizzarrire dal punto di vista creativo perché si possono creare curve uniche e magari si possono aggiungere delle luci a incasso, o si possono aggiungere altri elementi decorativi, sempre con l'idea di personalizzare quella cucina e quindi ripensare anche alla parte estetica della stessa.

Ma soprattutto come già accennavamo tra i tanti vantaggi dei controsoffitti in cartongesso in questo caso per una cucina e la possibilità di nascondere danni e imperfezioni che ci stanno.

Praticamente potremmo parlare del classico soffitto che ha tante macchie o crepe e il cartongesso le potrebbe occultare creando una superficie liscia e anche uniforme.

Quando pensiamo a dei controsoffitti in cartongesso per la cucina dobbiamo prendere in considerazione anche gli aspetti negativi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando pensiamo di optare per dei controsoffitti in cartongesso per la cucina dobbiamo tenere in mente anche degli aspetti negativi che sempre ci possono stare e uno di questi è che comunque il cartongesso può essere un materiale fragile che si può danneggiare se viene colpito o graffiato e quindi bisogna stare molto attenti durante l'installazione per evitare danni e questo significa affidarsi a dei professionisti realmente esperti.

Così come un altro problema del cartongesso potrebbe anche riguardare dei danni causati dall'umidità e la cucina è un ambiente umido per eccellenza per via del vapore generato durante la cottura quando laviamo i piatti.

Questo significa che i professionisti nel settore devono sigillarlo correttamente o trattarlo con un rivestimento impermeabile per evitare delle muffe o degli scolorimenti

Queste sono cose che comunque influenzeranno il preventivo finale e come sempre diciamo in questi casi conviene sempre farsi fare vari preventivi per poi scegliere quello più conveniente.