Un adesivo contro la violenza sulle donne nelle scuole e nei luoghi pubblici

È partita la distribuzione degli adesivi contro la violenza sulle donne promossa dall’associazione Terra Donna. Vengono coinvolte innanzitutto tutte le scuole del Vco, a cui viene richiesto di esporre gli adesivi nei bagni al fine di far conoscere il 1522, numero nazionale gratuito e di pubblica utilità, di contrasto alla violenza sulle donne. È importante che tutti, vittime e non, conoscano questo numero e i servizi a cui dà accesso.

In secondo luogo, l'iniziativa è estesa ad altri contesti pubblici quali, in primis, ristoranti e bar. Chi fosse interessato può richiedere informazioni attraverso la mail dell’associazione terradonna@tiscali.it. Gli adesivi saranno consegnati gratuitamente e potranno essere anche ritirati presso la sede c/o CST in Via Canuto 12 a Domodossola. Per ogni informazione è possibile contattare il numero 346 749 9771.