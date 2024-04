La sicurezza sul lavoro nell'edilizia al centro del convegno organizzato da Sefors Vco FOTO E VIDEO

Sicurezza nei luoghi di lavoro al centro della giornata organizzata da S.E.FOR.S. Vco, con il patrocinio di Formedil, mercoledì al Tecnoparco.

L’evento ha ospitato incontri in cui sono state approfondite le nuove disposizioni normative di prossima applicazione e gli incentivi messi in campo per le imprese virtuose.

“Siamo alla seconda edizione di questo convegno che per noi è molto importante” ha spiegato Enrico Vigoni, presidente di Sefors Vco. Gli fa eco il suo vice, Luca Lepiani: “Siamo qui per rafforzare la sinergia con gli enti territoriali, come Asl Vco e Inail. Ogni anno con i nostri tecnici e responsabili della sicurezza facciamo visite nelle aziende e siamo al lavoro perchè i numeri di queste visite aumentino sempre di più. Vogliamo impegnarci sempre di più sulla sicurezza nell'edilizia per far si che aziende e lavoratori possano lavorare nella tranquillità”.

Durante la giornata sono inoltre state premiate le “Imprese che promuovono salute sui luoghi di lavoro” che hanno aderito alla Rete WHP della Regione Piemonte. S.E.FOR.S Vco, organismo paritetico territoriale del settore edile, ogni anno eroga oltre 2.000 ore di corsi di formazione alla sicurezza e professionalizzanti. Grazie alla specifica e approfondita conoscenza ed esperienza nel settore, si propone come punto di riferimento per le imprese in fase di apprestamento cantiere e di verifica dei documenti della sicurezza. Ogni anno effettua più di 50 sopralluoghi di consulenza con lo scopo di studiare e risolvere problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro in genere, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo iniziative in materia.

Una giornata che è stata un’occasione importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli che i lavoratori affrontano sul posto di lavoro e per promuovere la prevenzione degli incidenti sul lavoro. L’obiettivo è chiaro: migliorare le condizioni di lavoro per tutti i lavoratori e ridurre il numero di infortuni. La prevenzione degli incidenti sul lavoro richiede uno sforzo collettivo. Tutti, dal datore di lavoro al dipendente, devono fare la loro parte per garantire la giusta sicurezza sul posto di lavoro.