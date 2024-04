L'intelligence italiana alla ricerca di nuovi 007

L’intelligence italiana è alla ricerca di nuovi talenti. Sono molto specifiche le professionalità che i servizi segreti stanno ricercando per formare i nuovi 007 italiani: dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dalla crittoanalisi all’archivistica e digitalizzazione documentale.

Il Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica ha aperto un bando tramite il quale selezionerà le migliori risorse da impiegare per la sicurezza del Paese. In particolare, la ricerca è improntata a queste particolari professionalità: intelligenza artificiale, per le figure di machine learning engineer, data scientist e big data engineer/architect; metodologie di penetration testing e red teaming, cyber threat intelligence, reverse engineering, malware analysis e digital forensics; minacce WMD, armamenti, missilistica e tecnologie associate, nonché materiali dual use e reti di procurement; crittoanalisi; fotointerpretazione di immagini satellitari; scienze comportamentali e profiling; archivistica e digitalizzazione documentale.

Le candidature possono essere inviate entro la mezzanotte del 31 maggio 2024, tramite la sezione “Lavora con noi” del sito del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica.