A Baceno una scuola per formare i "Custodi del Futuro"

Il comune di Baceno promuove un’iniziativa di Forwardto, con lo scopo di coinvolgere aspiranti “custodi di futuro” della Valle Antigorio Formazza. Si tratta di un'opportunità per diventare protagonisti del cambiamento e della crescita del territorio. Questa iniziativa mira a formare un gruppo selezionato di agenti di sviluppo locale, che saranno i pilastri della trasformazione verso un futuro sostenibile e inclusivo.

Il percorso formativo gratuito di 30 ore (divise fra incontri in presenza e sessioni online) con la guida di esperti, ed è incentrato sui temi dei cambiamenti climatici e dell’accoglienza di nuovi abitanti in arrivo dalle città. Permetterà ai partecipanti di conoscere e sperimentare strumenti e metodi di foresight (disciplina incentrata sull’esplorazione di futuri possibili). L’obiettivo è sviluppare competenze per guidare iniziative coinvolgendo la comunità locale e gli ecosistemi circostanti.

La Scuola consente di costruire visioni condivise di medio-lungo termine e di individuare percorsi per gestire i cambiamenti e indirizzare le transizioni. Dopo il percorso formativo si potrà lavorare insieme per realizzare interventi concreti sul territorio, lasciando un'eredità duratura e tangibile nella direzione di un futuro auspicato tracciato collettivamente.

I partecipanti al percorso formativo apprenderanno diverse capacità quali inquadrare il processo di sviluppo del territorio incentrato sul rapporto fra area montana e metropolitana, integrare gli effetti dei cambiamenti climatici nell’analisi delle prospettive del territorio, attivare processi di valorizzazione culturale, rigenerazione e cura del territorio, costruire una rete di relazioni dentro e fuori dal territorio per concertare interventi condivisi, beneficiare di una mentalità orientata al futuro per mettere in campo innovazioni trasformative, esplorare scenari futuri alternativi e costruire visioni strategiche e progettuali.

Le candidature possono essere inviate entro il 10 maggio, compilando l’apposito modulo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo network@forwardto.it.

Questa iniziativa è promossa dall’associazione Forwardto - Studi e competenze per scenari futuri, e sostenuta dalla Fondazione Cariplo, nell'ambito del progetto “Futuri Dentro - Il futuro come spazio del possibile”. Il progetto rappresenta il follow-up del progetto di ricerca MICLIMI (www.miclimi.it), realizzato da EuCliPa e finalizzato a indagare il fenomeno della migrazione interna verso la montagna a causa dei cambiamenti climatici. Futuri Dentro offre una prospettiva trasformativa per le comunità montane in Lombardia e Piemonte. Lo scopo è esplorare e definire strategie di cura condivisa del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici, coinvolgendo attivamente due territori a bassa urbanizzazione: il Comune di Baceno e i Comuni di Saviore dell’Adamello e Cevo in Valsaviore (BS). L’approccio del progetto si basa sull’empowerment delle comunità locali, integrando metodologie quali lo strategic foresight, la ricerca-azione e la costruzione di comunità di pratica.