Ancora code lunghissime a Iselle, si attende l'ok per la riapertura della strada

Rimane complessa la situazione sulla strada internazionale che porta alla stazione di Iselle in seguito alle valanghe che sono cadute negli scorsi giorni a due passi dall'ex posto di confine di Paglino.

Già nella giornata di ieri, lunedì di Pasquetta, code chilometriche di auto di ritorno dalle vacanze pasquali in Italia si sono formate sulla strada in attesa di poter accedere al treno navetta, rimasto l’unico mezzo – vista la chiusura del passo del Sempione – per valicare il confine da Iselle. Nella notte altre centinaia di auto si sono incolonnate e questa mattina la situazione è, purtroppo, ancora la stessa, con i veicoli che formano una coda che va dal confine almeno fino a Varzo. Ai turisti svizzeri che hanno trascorso i giorni passati in Italia si sono aggiunti, infatti, anche i frontalieri che stanno rientrando al lavoro.

“Sul posto ci sono Polizia e Carabinieri per tenere sotto controllo la situazione”, spiega il sindaco di Trasquera Geremia Magliocco.

Nel frattempo, il primo cittadino è in attesa di ricevere informazioni “dalla Commissione Valanghe, che nelle prossime ore provvederà ad una ricognizione in elicottero. Se tutto va bene potremo riaprire la strada già nella giornata di oggi; se, invece, saranno rilevati dei pericoli dovremo attendere l’ok della commissione”.