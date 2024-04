Pediacoop H24 Domo batte Gattinara e chiude al primo posto la regular season di Serie D

Al termine di una gara durata oltre due ore i domesi della Pediacoop H24 Domo ottengono una sofferta vittoria al tie-break e guadagnano così aritmeticamente il primo posto in classifica con una giornata di anticipo rispetto al termine della Regular Season.

Un match difficile quello di domenica al Palaraccagni (gremito in ogni ordine di posto anche questa volta) contro un Volley Gattinara che ha fatto il suo dovere e che, come all’andata, ha messo in seria difficoltà la squadra di De Vito. Tra le fila dei domesi mancavano due pedine importanti quali Putrino e Brusa Restelletti, ma comunque Domo partiva con il pronostico tutto dalla propria parte. Nonostante questo però i padroni di casa hanno dovuto sudare le cosiddette “sette camicie” per portare a casa i due punti che bastavano per vincere la regular season. Le difficoltà sono nate probabilmente da un approccio alla gara un po’ sotto tono e da un livello di gioco ancora condizionato da tantissimi errori in tutti i fondamentali. Come si dice in questi casi però l’importante era comunque vincere e quindi si può dire che l’obiettivo è stato raggiunto.

Nel primo set si parte con una formazione inedita e dalla media età molto giovane e cioè con Boschi in regia opposto a Borgnis, Piroia e De Grandis schiacciatori, centrali Maiello A. e Sirocchi, libero Mancuso. Fin dai primi punti si intuisce che Domodossola non gira a pieno regime e che alcuni giocatori non sono in serata. Con un colpo di reni sul finale Pediacoop H24 riesce comunque a chiudere 25 a 23. Il secondo set parte sulla falsariga del prima: Gattinara questa volta è più cinico e si porta in vantaggio. Entrano Saclusa e Pennati, Domo recupera ma è Gattinara ad avere la meglio e chiudere 24 a 26. Nel terzo parziale i domesi si riassestano e diminuiscono finalmente il numero di errori. Basta questo per vincere con più scioltezza 25 a 20. Quando la pratica sembra chiusa, con Domo che parte bene 7 a 4 nel quarto set, ecco che Gattinara torna a farsi sotto mentre Domo torna ad aumentare il numero di errori. Il set si chiude 22 a 25 con un paio di contestazioni su scelte dell’arbitro molto dubbie. Fortunatamente Domo ha le energie mentali e fisiche per rientrare in campo più determinato che mai: il tie-break è a senso unico con Domo che vince 15 a 6 e può festeggiare la vittoria della regular season (rimarrà infatti avanti anche in caso di sconfitta sabato prossimo a Lasalliano) con buona pace del Volley Novara che aveva sperato in un possibile sorpasso.

Dopo la gara di sabato 13/04 a Torino contro il forte Lasalliano, ci sarà una pausa e poi il 27/04 si partirà con l’ultima decisiva avventura, i play-off promozione.