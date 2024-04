Una serie di iniziative celebrative per il 120° anniversario di Carlo Bossone

Il 2024 segna un anniversario speciale per l'arte: il 120° anniversario dalla nascita del rinomato pittore impressionista Carlo Bossone. In occasione di questa importante ricorrenza, il "Comitato Fondazione" intitolato al celebre artista ha preparato un programma ricco di iniziative, in collaborazione con il gruppo Altair-Domobianca 365.

Domani, venerdì 12 aprile, sarà presentato ufficialmente il programma, che si propone di celebrare e onorare il talento e l'eredità di Bossone attraverso una serie di eventi.