A Vanzone una nuova mostra dedicata a Carlo Bossone

Dopo il grande successo ottenuto dalla mostra sensoriale allestita al fArti Museum di Domodossola, la Fondazione Carlo Bossone propone un nuovo appuntamento sempre dedicato al maestro della pittura ossolana.

La nuova esposizione, che insieme a Carlo Bossone vede protagonisti anche Giovanni Bossone e Celerino Poletti – tutti e tre riconosciuti come “maestri pittori alpini e cacciatori” – sarà inaugurata venerdì 30 maggio alle 19.00 nella sede della fondazione a Vanzone con San Carlo (in via Angelo Bozzo 1) e sarà visitabile fino a domenica 1° giugno.

Carlo Bossone, capostipite e leader della pittura impressionista dell’alto Piemonte ha sviluppato la sua carriera artistica in Valle Anzasca, affacciandosi spesso al Monte Rosa, tanto da diventare famoso come “il Pittore del Rosa”. Giovanni Bossone, figlio di Carlo, si è affermato sin da giovane come pittore impressionista con una speciale propensione alle opere di ambienti interni. Celerino Poletti sin da giovanissimo segue il noto pittore affreschista Giovanni Botti, con cui ha avuto modo di intervenire al restauro di opere in tutta Italia. È molto conosciuto in Valle Anzasca e in tutta l’Ossola per aver lavorato in quasi tutte le parrocchie ed in affreschi di cappelle votive.

La mostra sarà aperta nei seguenti orari: sabato 31 maggio dalle 16.00 alle 19.00, domenica 1° giugno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.