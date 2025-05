La commedia dell'arte rivive al Castello di Vogogna con "La giostra delle maschere"

Sabato 24 maggio alle 17.30 al Castello di Vogogna va in scena “La giostra delle maschere”, lo spettacolo finale del corso di commedia dell’arte tenuto a partire da ottobre 2024 presso Casa don Gianni di Domodossola da Riccardo Nazzaroli.

In questo spettacolo la commedia dell'arte rivive in uno scontro famigliare che vede due innamorati separati dall'astio fra i rispettivi padri, il Dottore e il Pantalone, e inoltre minacciati dall'arrivo del temibile Capitano Sventrabuoi, divenuto principe della Persia. Uno spettacolo che fonde la tradizione delle maschere con la contemporaneità, in una sequenza di scene divertenti e folli che porteranno i nostri protagonisti a tessere un inganno che possa al fine districare la matassa.

In scena gli attori Mauro Belli, Beatrice Folghera, Tiziana Giacometti, Sabbino Napoli, Marina Oliva, Carmen Pala, Alessio Secci.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella sala conferenze. Al termine dello spettacolo un brindisi con Acoi (Associazione Culturale Ossola Inferiore).