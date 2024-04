Concerto dedicato ai giovani per le bande musicali di Ornavasso e Domodossola

Una serata interamente dedicata ai giovani con protagonisti il corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso, il Civico Corpo musicale di Domodossola e la Dj Band domese. Sabato 13 aprile alle ore 21 la sala teatro delle scuole medie di Ornavasso ospiterà il concerto di primavera che vedrà alternarsi sul palco le tre formazioni-



"Il tradizionale concerto di primabvera del corpo musicale Santa Cecilia di Ornavasso quest'anno ospiterà il Civico Corpo Musicale di Domodossola in trasferta per rinnovare l'amicizia tra le due bande musicali - spiega Alberto Azzoni vice presidente del Corpo musicale domese - Sarà una serata dedicata ai giovani visto che il concerto sarà aperto dalla mini banda dei giovani allievi della scuola di musica del Corpo Musicale di Ornavasso. Inoltre sarà presente anche la DJ Band Domese, insieme di giovani musicisti tra i 15 ed i 26 anni del Civico Corpo Musicale di Domodossola creata per dare uno spazio ai giovani e cresce insieme musicalmente".



La serata continuerà con le esibizioni delle due bande con i loro programmi musicali preparati per l'occasione che varieranno dalla musica classica a quella contemporanea.