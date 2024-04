Diario di un baby boss, la guida online per i genitori con bambini

Siete alla ricerca di consigli su cosa fare nel fine settimana con i figli piccoli? Avete bisogno di uno specialista? O ancora volete sapere quali sono i punti di sosta in zona per allattare il vostro neonato? Il tutto a due passi da casa, cioè nella nostra provincia? Queste e tante altre informazioni è possibile trovarle sul blog “Diario di un baby boss” (www.diariodiunbabyboss.com), un vero e proprio portale a misura di famiglia con bambini al seguito. Una miniera di informazioni che l'ossolana Tiziana Lilò ha iniziato a raccogliere per uso personale, e che poi ha deciso di rendere disponibili attraverso il web, sia attraverso il blog che i social ad esso collegati.

Tiziana, 44 anni, è una mamma per caso, nel senso che il figlio non era nelle intenzioni della coppia, ma questo dono inaspettato ha creato anche un'opportunità davvero unica. "Con l'arrivo del nostro bambino per me e mio marito la visione della vita è completamente cambiata - racconta - e mi sono ritrovata a programmare i fine settimana, ma anche tutto il tempo libero in base alle esigenze di nostro figlio. Così ho cominciato a cercare in rete e ho scoperto che anche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono tantissime le opportunità per trascorrere il tempo libero con i bambini al seguito, ma che queste opportunità, dall'evento alla struttura accessibile alle famiglie, è difficile reperirle. Così ho iniziato a raccogliere le informazioni e condividerle con le amiche mamme, e da lì è nata l'idea del blog".

Il portale è online da pochi mesi, ma già è ricco di informazioni: gli eventi sono suddivisi per area geografica - Ossola, Verbano e Cusio - e l'elenco delle attività da poter fare in famiglia è in continuo aggiornamento. Luoghi all'aria aperta, attività sportive, percorsi, ma anche consigli per le mamme, con informazioni su corsi, attività e iniziative tutte al femminile.

"Spesso nei gruppi delle mamme ci si chiede consigli su medici e specialisti - racconta Tiziana - e quindi ho pensato di creare una banca dati dei dottori che possono occuparsi dei nostri bambini". Un elenco in continuo aggiornamento, affiancato anche dall'elenco delle aree dedicate che permettono alla mamma e al proprio bimbo di essere tranquilli e riparati durante una poppata.

Per Tiziana il blog è un progetto entusiasmante perché "Vorrei cercare di essere utile alle mamme e ai loro bambini e per riuscirci è importante fare rete" ma non è l'unico: oggi si sa, la comunicazione passa attraverso i social e "Diariodiunbabyboss" è anche su Facebook, Instagram e Tik Tok. Qui Tiziana pubblica soprattutto reel, ovvero brevi video, in cui propone visite speciali, esperienze, racconti di viaggio ma, anche e soprattutto, ironizza sulla vita da genitori. Perché il mestiere più bello del mondo è anche quello che nessuno insegna e che s'impara giorno dopo giorno assieme ai propri bambini.