L'Asl Vco è alla ricerca di medici

Sono una cinquantina le posizioni aperte per dirigenti medici all'Asl del Vco e che saranno coperte tramite selezioni per titoli ed esami. In particolare l'Azienda Sanitaria ricerca dirigenti medici: dodici per ginecologia e ostretricia, sette per ortopedia e traumatologia, otto per pediatria, quattro per psichiatria, sei per radiologia, sette per urologia e undici per medicina d'emergenza e urgenza. La scadenza delle domande è fissata per il 20 maggio e il bando con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.aslvco.it.