Autostrada A26: chiusi gli svincoli Gravellona Toce-Verbania

Anche per la settimana del 22 aprile sono numerose le chiusure e le modifiche alla viabilità sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, causati da diversi cantieri presenti lungo la tratta.

Rimangono chiuse l’uscita di Verbania per chi proviene da Gravellona Toce, l’entrata di Verbania in direzione Genova e l’entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso. Gli svincoli saranno chiusi fino a mercoledì 24 aprile.

Due invece i cantieri di corsia unica permanente. Il primo riguarda il tratto compreso tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova, tra il km 147+000 e il km 145+800, da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile. Il secondo, invece, tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra il km 181+600 e il km 189+400, da lunedì 22 a martedì 23 aprile.

Deviazione di carreggiata, invece, nel tratto compreso tra Ornavasso e Baveno in direzione Genova, tra il km 197+100 e il km 193+200, fino a mercoledì 24 aprile. Per effetto di tale deviazione saranno chiuse l'uscita di Verbania da Gravellona Toce, l'entrata di Verbania in direzione Genova e l'entrata di Gravellona Toce in direzione Ornavasso.

Infine, la chiusura in orario notturno delle entrate e delle uscite di Arona, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, nelle notti di lunedì 22 e martedì 23 aprile. Possibili alternative Meina e Borgomanero.