Corso di formazione “TOAsia Export Training” con la Camera di Commercio

Sviluppare competenze e strategie per espandere il proprio business nei mercati asiatici, tra i più dinamici al mondo: è questo l’obiettivo del corso di formazione “TOAsia Export Training”. L’iniziativa, completamente gratuita, è dedicata a imprenditori ed export manager e aperta anche a laureandi/neolaureati magistrali provenienti dal territorio piemontese, fino ad un massimo di trenta partecipanti.

A organizzare il corso sono Club Asia con la Camera di Commercio Italia Myanmar come capofila e Torino World Affairs Institute con il coordinamento di Unioncamere Piemonte. L’iniziativa è realizzata grazie ai contributi della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, degli Enti camerali di Torino, Cuneo, Asti-Alessandria, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRC. Il progetto di formazione si avvale inoltre del supporto scientifico dell’Università di Torino e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nonché del patrocinio dell’Università del Piemonte Orientale.

La formazione sarà articolata in cinque giornate di lezione da otto ore ciascuna (quattro in presenza e una online) che si svolgeranno nelle diverse province piemontesi a partire dal 23 maggio e fino al 20 giugno 2024. I temi trattati spazieranno dall’identificazione dei nuovi mercati al diritto commerciale, dalla valutazione dei rischi al marketing internazionale. È inoltre prevista la realizzazione di un percorso di consulenza personalizzata di due ore per ogni impresa partecipante.

“I tassi di crescita economica e l’ampliamento della classe media rendono l’Asia tra le aree economicamente più dinamiche al mondo”, commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. “I Paesi del Sud-Est Asiatico, in particolare, rappresentano mercati rilevanti per l’export italiano, con un incremento del +5,3% nel 2023 rispetto all’anno precedente, a cui si aggiungono le performance di India (+9%), Giappone (+1,3%) e Cina (+20,7%).Per cogliere le opportunità offerte da quest’area occorre essere opportunamente preparati: il corso, dal taglio pratico e interattivo, arricchito da testimonianze aziendali, rappresenta un’ottima opportunità di crescita e come Ente abbiamo deciso di sostenere il progetto, così da poter offrire ai nostri imprenditori ed export manager, oltre alla validità dei contenuti, il vantaggio della partecipazione gratuita”.

Alle imprese delle province di Biella, Novara, Vercelli e Vco saranno riservati almeno tre posti: per iscriversi occorre compilare il form online disponibile dal sito www.toasiaexportraining.it; le candidature verranno accolte in ordine cronologico di arrivo, con termine per l’invio venerdì 3 maggio 2024. Maggiori informazioni sul corso e sulle iscrizioni possono essere richieste ai seguenti contatti: telefono 011.506.16.12 (orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00); e-mail info@toasiaexportraining.it.