Bando Piccoli Comuni, Antrona al lavoro su strade e sentieri

Sono state pubblicate nei giorni scorsi le graduatorie relative al bando Piccoli Comuni, promosso dal Dipartimento Casa Italia nell’ambito del Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni. Tra i progetti selezionati anche quello del comune di Antrona Schieranco, che si posiziona all’821esimo posto nella graduatoria e che dovrebbe ottenere un finanziamento pari a 700 mila euro.

“Abbiamo in mente due diversi progetti – spiega il sindaco Franco Borsotti -. Il primo riguarda la messa in sicurezza della strada della frazione Schieranco, per un costo totale di 700 mila euro. Il secondo, invece, è in collaborazione con il Cai, per migliorare il tratto di sentiero che porta dal passo delle Coronette al rifugio Andolla. Il costo di questo intervento si aggira sui 250mila euro”.

Come accade per molti altri comuni, anche Antrona è dunque entrata in graduatoria, ma dovrà attendere prima di ottenere il finanziamento vero e proprio: i progetti immediatamente finanziabili dallo stato sono, infatti, i primi 144. “Siamo fiduciosi – commenta il primo cittadino -. Intanto, speriamo di poter anche collaborare con altri comuni per proporre nuovi progetti per il territorio”.