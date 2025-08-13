Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro. Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.

132964 Azienda leader nello stampaggio di materiale plastico di Verbania (Tecnoparco) cerca operaio/a junior da formare ed inserire in apprendistato (18-29 anni). La risorsa inserita affiancherà il personale specializzato. Richiesto diploma o qualifica in ambito tecnico, buona manualità e precisione, team working e voglia di imparare. Contratto di apprendistato full time 40h da lunedì a venerdì.

132929 Famiglia di Verbania Intra cerca assistente familiare h24. Mansioni: supportare nelle attività quotidiane un uomo di 83 anni parzialmente autosufficiente con iniziali disturbi motori e degenerazione cognitiva. Supporto nella pulizia e sistemazione dell'abitazione, preparazione pasti, passeggiate e compagnia. Contratto a tempo indeterminato in convivenza, presenza di animali domestici (cane e galline).

132928 Famiglia di Verbania (zona Zoverallo) cerca assistente familiare h24. Mansioni: supportare nelle attività quotidiane una signora ultranovantenne malata di Alzheimer. Supporto per l'igiene personale, preparazione pasti, pulizia della casa e compagnia. Contratto a tempo indeterminato in convivenza.

132927 Famiglia di Verbania Intra cerca assistente familiare h24. Mansioni: supportare nelle attività quotidiane una signora di 87 anni, lucida mentalmente e con un carattere mite. Supporto per l'igiene personale, preparazione pasti, pulizia della casa e compagnia. Richiesta esperienza e buona conoscenza dell’italiano.

132911 Azienda edile con magazzino zona Trontano e cantieri in Ossola, cerca due operai edili con esperienza per lavori di costruzione/ristrutturazione in ambito civile. Richiesta pat.B, autonomia negli spostamenti, buona volontà e disponibilità immediata. Tempo determinato full-time di minimo un mese in prova e poi prorogabile.

132894 Azienda di Galliate con appalti in Domodossola e comuni limitrofi cerca 2 tecnici manutentori di ascensori, preferibile esperienza ma disponibilità ad affiancarli al personale esperto, pat.B, formazione attinente al ruolo con competenze meccaniche ed elettriche.

132884 Azienda di Piedimulera che commercia materiale edile cerca autista con patente C+CQC merci. Preferibile esperienza, autonomia negli spostamenti, lavoro full time dal lunedì al venerdì più 2 sabati (solo mattino) al mese su turni, inquadramento iniziale 4° livello CCNL Commercio.

132880 Cooperativa sociale di Domodossola cerca 10 addetti alla ristorazione tra cuochi e camerieri per nuova trattoria. Richiesta esperienza, conoscenza norme igienico-sanitarie e disponibilità su turni. Contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full-time o part-time.

132820 Carrozzeria con sede a Baveno (loc. Feriolo) cerca un/a addetto alla verniciatura. Si richiede esperienza nel ruolo, precisione, attenzione ai dettagli, team working e passione per il settore automotive. Si offre contratto full time a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato.

132777 Azienda con sede in Valstrona cerca un idraulico lattoniere. Si valutano sia profili qualificati e con esperienza, sia giovani volenterosi da inserire in apprendistato o tirocinio. Richiesta patente B

132770 Azienda di Verbania cerca un giovane motivato a cui insegnare il mestiere di termoidraulico. Inserimento in apprendistato full time. Inizio lavoro a settembre, richiesta patente B

132769 Ristorante/Pizzeria di Domodossola cerca pizzaiolo e cuoco-pizzaiolo, anche con minima esperienza in pizzeria. Lavoro 5 giorni su 7, part-time o full-time con orario 10.30-14.30 / 18.00-22.30, chiuso festivi. Contratto determinato finalizzato all’assunzione.

132768 Locale notturno di Domodossola cerca 3 barman per lavoro extra il sabato sera, orario 22.30/24.00 – 04.00. Richiesta esperienza base nei cocktail e gestione cassa. Contratto intermittente, compenso da definire.

132756 Panetteria di Casale Corte Cerro cerca panettiere/a per lavoro notturno (00.00–06.00) dal lunedì al sabato. Preferibile esperienza, richiesta autonomia negli spostamenti, manualità e affidabilità. Contratto e retribuzione da definire.

132752 Negozio di abbigliamento a Domodossola cerca commesso/a per tirocinio finalizzato all’assunzione. Richiesta buona conoscenza dell’inglese, uso PC e passione per la moda. Orario 9.30-12.30 / 15.00-19.00, chiuso domenica e lunedì mattina.

132706 Azienda termoidraulica con sede a Domodossola cerca 1 idraulico per installazione e manutenzione di caldaie, stufe e climatizzatori. Richiesta minima esperienza e patente B.

Orario full-time 8-12/13.30-16.30 + sabato 8-12.

132704 Azienda lapidea con sede a Trontano ricerca 3 Cavatori, addetti all’estrazione in cava 1 Escavatorista, con esperienza e patentino per macchine movimento terra, 1 Meccanico industriale, per manutenzione impianti. Contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga. Orario 8.00–17.30. CCNL Lapideo Industria.

132620 Studio dentistico di Domodossola cerca Assistente alla Poltrona con qualifica ASO per accoglienza pazienti, assistenza in sala e sterilizzazione strumenti. Richiesta disponibilità part-time (20-24 ore), buon uso PC e capacità relazionali. Contratto a tempo determinato.

132441 Cooperativa sociale di Verbania cerca due addetti alle pulizie per struttura ospedaliera situata a Piancavallo. Inserimento in tirocinio con rimborso di circa 1000euro. Lavoro su turni 7,15-14,45 oppure 8,45-14.45.

132354 Cantiere nautico di Verbania-Pallanza cerca un operaio/a per rimessaggio barche e mansioni base di manutenzione dei natanti. Contratto a tempo determinato stagionale full time, orari 8.30-12.30/14:30-18:30.

132303 Azienda settore tessile di Verbania cerca operaio di produzione. La risorsa dovrà occuparsi della ritorcitura e roccatura del filato caricando le macchine e monitorando che tutto il processo produttivo proceda correttamente. Richiesta esperienza in contesti produttivi. Contratto a tempo indeterminato full time lun-ven su turni 6-14 o 14-22