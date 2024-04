Si è tenuta a Druogno la conferenza sulla prevenzione oncologica del dottor Franchini

Dopo il successo della manifestazione “Just the Woman I Am”, sempre nell'ambito della prevenzione oncologica, il Comune di Druogno nei giorni scorsi ha ospitato con successo una conferenza a cura del Primario di oncologia medica dell'Asl Vco dottor Mario Franchini. L'evento, che ha visto la presenza anche della dottoressa Vincenzina Amodei in veste di moderatrice, si è svolto presso il Cinema Comunale del paese.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, il dottor Mario Franchini si è poi specializzato in Oncologia Medica presso la stessa università nel 1999 e ha svolto la propria carriera professionale presso le Molinette di Torino e presso l'Asl CN2. Dal 2017 è Direttore della Soc di Oncologia dell'Asl Vco. Nel corso dell'incontro il medico ha fornito preziose informazioni sulla sensibilizzazione e la prevenzione dei tumori. “I tumori sono in crescita – ha esordito Franchini – ma bisogna sottolineare il fatto che la mortalità è in riduzione. Questo grazie agli enormi passi in avanti fatti dalla medicina”.

Fare ciò che è sotto il nostro controllo è la migliore arma per ridurre il rischio di cancro ed è alla portata di chiunque ogni giorno. Non fumare, o smettere al più presto, seguire un'alimentazione varia ed equilibrata, praticare sport e aderire agli screening sono tutti accorgimenti che sono sotto il controllo di ognuno di noi. La prevenzione primaria (per evitare per quanto possibile l'insorgere della malattia), la secondaria (per la diagnosi precoce di una malattia in corso) e la prevenzione terziaria (per ridurre la probabilità di recidive) sono i tre tipi di prevenzione accessibili a tutti. Quella organizzata dal Comune di Druogno è un'iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione importante, che conferma e mira a promuovere l'importanza della consapevolezza nella comunità. In conclusione, il dottor Mario Franchin ha precisato: “L'agenda futura di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della salute pubblica – istituzioni e cittadini stessi – deve essere orientata verso questi punti fondamentali. Per poter non curare, ma prevenire”.