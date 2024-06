Oggi a Pontemaglio i funerali di Natalino Antonini

Saranno celebrati oggi, 21 giugno, alle 15.00 nella chiesa di Pontemaglio i funerali di Natalino Antonini, scomparso all’età di 84 anni a causa di un malore, mentre si trovava in vacanza con la moglie Onorina.

Antonini è stato per lungo tempo presidente della sezione di Domodossola dell’associazione paracadutisti, da lui fondata nel lontano 1963 con i colleghi Domenico Delbarba, Alvaro Corradini e Natale Ferraris. È stata la prima sezione dei cosiddetti “parà” in Ossola, e ancora oggi, dopo tanti anni, Antonini era l’anima dell’associazione.

La sua passione per il paracadutismo era nata quando era molto giovane, dopo aver svolto il servizio militare nella Folgore di Livorno. Antonini era poi diventato campione italiano di paracadutismo di precisione, entrando a far parte della squadra di paracadutisti “Terme di Bognanco”. Per una vita ha svolto anche l’attività di imbianchino e restauratore, ed era molto conosciuto in tutta l’Ossola.