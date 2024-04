Ornavassese, battere la Pernatese per 'vedere' la Promozione

Occhi puntati su Ornavasso domenica 28. I neri possono staccare in casa il tagliando per passare in Promozione, dopo una annata super che ha visto la squadra di Lipari lungamente protagonista. Sono 5 i punti di vantaggio sul Trecate ed una vittoria in casa contro la Pernatese significherebbe concretizzare il sogno. Contro la Pernatese l’Ornavassese (61 punti) dovranno ripetere la partita grintosa e di carattere fatta contro il Piedimulera. Per la cronaca, il Trecate (56 punti)dovrà vedersela con l’Agrano (41), questa che quest’anno fa fatto bene e che vuol finire nel migliore di modi il campionato. Ardizzoia e soci inseguono l’11a vittoria in campionato e sul loro terreno hanno subito pochi gol (11 in tutto).

Altra partita interessante è Piedimulera-Virtus Villa. I ‘’grafici’’ del momento sono diversi: in crescita quello della truppa di Poma, in calo quello dell’undici di Giampaolo. I gialloblu sono in piena zona play off (45 punti) i biancocelecesti sono ormai fuori dagli spareggi (36 punti), dopo aver perso tre partite di fila.

Nel Cusio Bagnella-Vogogna vedrà entrambe cercare punti sicurezza. I biancoverdi ossolani (37) arrivano da una buona serie di risultati mentre il Bagnella (36) non vince da tre turni.

In Antigorio si gioca Crodo-Cannobiese. La classifica degli antigoriani è disperata. L’annata era iniziata con buon prestazioni, poi però la squadra è scivolata sul fondo (20 punti) davanti solo al Comignago. La truppa di Livorno non può altrettanto essere soddisfatta dell’annata ma i 38 punti garantiscono sicurezza.

La Varzese va a Capignano, terreno tutt’altro che facile (vero Ornavassese??). I granata guidati da Chiaravallotti (35) arrivano da due vittorie consecutive. Il Carpignano veleggia a 40 punti e ormai non ha più nulla da chiedere al campionato.

Onore al Gravellona San Pietro, arrivato in semifinale di Coppa ed eliminato dal Gruglisco. I tocensi devono essere soddisfatti e devono solo finire bene il campionato. Domenica arriva il Sizzano (40), buona squadra che alterna ottimi risultati ad altri meno brillanti.

In calendario anche Comignago-Union Novara.